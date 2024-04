Foi anunciada esta quinta feira o Festival Tribeca Lisboa, a primeira edição europeia do prestigiado festival que se tornou um dos mais importantes dos EUA desde a criação em 2003 por Robert De Niro Jane Rosenthal e Craig Hatkoff para ajudar a revitalizar Nova Iorque após a tragédia do 11 de setembro.

A Tribeca Enterprises, a SIC, a sua plataforma de streaming OPTO e a cidade de Lisboa juntam-se nesta parceria que trará à capital portuguesa a lenda do cinema e vencedor de dois Óscares e Jane Rosenthal para a noite de abertura a 17 de outubro, seguido por dois dias no Beato Innovation District, na zona ribeirinha.

"Na sua essência, o Tribeca tem como objetivo elevar uma comunidade de artistas - quer essa comunidade se encontre a sul da 14th Street, em Manhattan, ou do outro lado do Oceano Atlântico, em Lisboa", afirmou De Niro no comunicado oficial.

Os primeiros convidados confirmados são a cineasta Patty Jenkins ("Mulher-Maravinha"), a atriz vencedora do Óscar Whoopi Goldberg e o ator nomeado para um Óscar Griffin Dunne (o inesquecível protagonista de "Nova Iorque Fora de Horas", de Martin Scorsese, e "Um Lobisomem Americano em Londres").

“Adoro a forma como a Tribeca destaca talentos emergentes de todo o mundo. Estou entusiasmada por me juntar ao festival em Lisboa, para partilhar o que posso, mas também para mergulhar na cultura e no cinema portugueses. Eu sei que será uma experiência incrivelmente inspiradora e enriquecedora”, destacou Jenkins.

"A programação, a cargo de Cara Cusumano, vice-presidente sénior de Programação e Diretora do Festival Tribeca, em parceria com a SIC e a OPTO, e do produtor executivo português Tony Gonçalves, antigo executivo da WarnerMedia, incluirá uma coleção com curadoria de filmes portugueses e internacionais, conversas ao vivo com talentos portugueses e internacionais, instalações imersivas, oportunidades de networking e muito mais", destaca o comunicado, que promete que o alinhamento completo da programação será anunciado no verão.