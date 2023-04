As filmagens de "Rust", protagonizado por Alec Baldwin, serão retomadas esta semana, informaram os produtores na terça-feira, um ano e meio após o disparo no set que matou a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, e feriu o realizador Joel Souza.

A estrela de Hollywood, de 65 anos, que utilizava a arma, foi acusado de homicídio culposo e declarou-se inocente. Com o mesmo realizador, as filmagens serão retomadas na próxima quinta-feira, noutro set e noutro estado, localizado em Montana. O anterior ficava no Novo México.

"A produção continuará a trabalhar com funcionários membros do sindicato e irá proibir o uso de armas de fogo e qualquer tipo de munição", disse Melina Spadone, advogada da Rust Movie Productions, em comunicado enviado à France-Presse.

"A munição de fogo está e sempre esteve proibida no set", indicou.

Em fevereiro, os produtores anunciaram que a rodagem seria retomada na primavera e que o viúvo de Halyna, Matthew Hutchins, trabalharia como produtor executivo. Para concluir a obra, Baldwin, que também é coprodutor, aceitou as condições de um tribunal do Novo México, como a proibição do consumo de álcool e do uso de armas.

Também será produzido um documentário sobre a vida de Halyna e os bastidores do filme. Baldwin e a encarregada de armas do filme, Hannah Gutierrez-Read, enfrentam acusações de homicídio culposo. Uma audiência preliminar está prevista para o mês que vem.