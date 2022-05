A rodagem em Portugal de parte do filme "Velocidade Furiosa 10", e de outras produções de grande orçamento, "tem um enorme impacto economicamente, porque é investimento direto no país", afirmou à agência Lusa a produtora portuguesa associada ao projeto, sem quantificar.

Sofia Noronha, da produtora Sagesse Productions, confirma que estão previstas filmagens do mais recente filme da série "Velocidade Furiosa" nas regiões norte, centro e em Lisboa, "durante umas boas semanas", envolvendo muitos municípios e a presença em Portugal de uma equipa que contará com 600 a 700 pessoas, entre profissionais portugueses e estrangeiros.

Na quinta-feira, o Jornal do Centro noticiava que a região de Viseu, nomeadamente o antigo IP5, será palco de algumas filmagens desta longa-metragem, enquanto o presidente da câmara de Vila Real, Rui Santos, afirmava publicamente que a cidade acolherá uma produção de Hollywood ligada à "alta velocidade", entre junho e julho.

"Este tipo de produções abrange vários setores, carpintaria, construção, maquinaria, guarda-roupa, pequenos negócios, é uma área bastante completa", disse Sofia Noronha, adiantando que a rodagem contará também com atores portugueses, ainda não anunciados.

"Fast X", o décimo filme da lucrativa série "Velocidade Furiosa", é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, "Mestres da Ilusão" e "O Incrível Hulk". Inicialmente o realizador de "Fast X" era Justin Lin, que acabou por desistir de dirigir o filme, mas manteve-se ligado ao projeto.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, o filme conta no elenco com, entre outros, Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, e a rodagem acontece no Reino Unido, Itália e Portugal.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, o orçamento do filme já ultrapassou os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em marketing e publicidade.

Por questões de confidencialidade contratual, há muitos detalhes que não podem ser revelados, nomeadamente orçamentais, mas a produtora diz que "é um investimento económico brutal no país".

"É abrir as torneiras e utilizarmos o máximo de serviços portugueses. [...] Portugal tem todas as condições para ser um grande sítio de filmagens, não só pelo tempo, pelos preços acessíveis e pela mão de obra, que somos todos bastante flexíveis, os portugueses aprendem muito rápido. Mas não tínhamos ainda este mercado aberto", disse.

A Sagesse Productions foi criada em 2020 em plena pandemia, "numa altura tão incerta", disse Sofia Noronha, mas com trabalho consecutivo deste então.

Além de "Fast X", a produtora esteve envolvida, por exemplo, nas filmagens de "House of the Dragon", a prequela da série televisiva "A Guerra dos Tronos", parcialmente rodada em 2021 em Monsanto, e que se estreia a 22 de agosto próximo na plataforma de 'streaming' HBO MAX.

"Já tinham filmado em Espanha, surgiu-lhes curiosidade em Portugal, em fazer uma visita técnica, para explorarem sítios - e encontraram vários -, mas aquele que ficou mesmo, que eles se apaixonaram, foi Monsanto", recordou Sofia Noronha, que dá como certo o regresso da produção a Portugal para uma nova temporada.

Outra das produções em que está envolvida é o filme "Nobody’s Heart", da realizadora espanhola Isabel Coixet, cuja pré-produção arrancará em agosto em Portugal.

Para Sofia Noronha, a criação de incentivos fiscais, pelo Governo em 2018, é uma das razões de ser da presença de mais produções estrangeiras como "Fast X" em Portugal.

"A indústria cinematográfica está habituada a esses incentivos e todos os nossos concorrentes e vizinhos têm incentivos fiscais, porque normalmente o investimento feito no país é quase o dobro desse incentivo fiscal, o país acaba sempre por beneficiar", disse.

De acordo com o relatório mais recente sobre incentivos à produção cinematográfica e audiovisual e captação e filmagens internacionais, referente a 2018-2020 e disponibilizado online, foi apoiada a produção de 48 obras, com um incentivo total de 15,3 milhões de euros, e o investimento global em Portugal foi de 58,7 milhões de euros.

O filme "Fast X" tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nas salas de cinema dos Estados Unidos da América.