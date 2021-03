Há quem exponha os seus prémios em vitrines ou na casa de banho... e depois há o método de Rosamund Pike, que os enterra no jardim, deixando "apenas um bocadinho à mostra".

Os rumores já circulavam, mas a atriz britânica confirmou a Ellen DeGeneres na quarta-feira (10) que este é o seu método preferido por achar "estranho" estar a exibi-los.

Acrescentou que provavelmente se trata de uma versão "profundamente psicológica" de "síndrome do impostor".

"Acho que é incómodo exibir qualquer prémio em casa. Como é que as pessoas interagem com eles quando chegam a casa? Acho que é estranho, portanto enterro-os no jardim para então eu os enterro no jardim apenas um bocadinho à mostra para que se possa ter um vislumbre de uma mão ou talvez uma coroa ou talvez o globo", explicou.

"No futuro, quando estiver morta e enterrada ou alguém comprar a casa, vão fazer paisagismo e pensar que encontraram um tesouro enterrado. Provavelmente uns séculos á frente e nem sequer existirão os prémios", acrescentou.

Levando em conta os atrasos da pandemia, o próximo a ser enterrado será o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Musical ou Comédia conquistado a 28 de fevereiro por filme "Tudo Pelo Vosso Bem", um filme da Netflix que a poderá colocar na corrida aos Óscares.

A atriz também ganhou um Emmy pela série "State of the Union" (2019) e vários prémios por "Gone Girl - Em Parte Incerta" (2014), de David Fincher.