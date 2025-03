Jason Isaacs é um dos protagonistas da terceira temporada de " The White Lotus". Em entrevista ao programa CBS Mornings, o ator, que veste a pele do patriarca Timothy Ratliff, falou sobre a cena de nudez frontal.

[AVISO: Spoilers do quarto episódio da terceira temporada]

No episódio da passada semana, que se estreou a 10 de março, na Max, a personagem tomou Lorazepam, que roubou à sua esposa, personagem interpretada por Parker Posey. Depois de tomar os comprimidos, Timothy aparece de robe na sala de estar e fica completamente nu.

No programa das manhãs do canal CBS, os apresentadores questionaram Jason Isaacs sobre a cena, deixando o ator um pouco irritado com as perguntas. "Era uma prótese? Porque estivemos a debater isso", começou por perguntar Gayle King. "Muita gente esteve a debater isso. Está por toda a internet", respondeu o ator.

"Mas não respondeu à pergunta", insistiu o apresentador. "Bem, explico o porquê. A Melhor Atriz deste ano foi Mikey Madison ['Anora'], nos Óscares, e não vejo ninguém a discutir a vulva dela, que aparece [no ecrã]. Acho interessante que haja um duplo critério para os homens (...) Margaret Qualley também, em 'The Substance'... Ninguém sonharia em perguntar-lhe sobre os seus genitais ou mamilos ou qualquer uma dessas coisas. E, por isso, acho estranho este duplo critério", frisou o ator.

Apesar da resposta, Gayle King, Tony Dokoupil e Nate Burleson insistiram. "É uma fuga, porque não acho que as pessoas queiram realmente saber como a salsicha é feita", respondeu Jason Isaacs.

"A sério, acho que seria estranho, quando há personagens — algumas das mulheres estão nuas na série —, se estivessem aqui sentadas… vocês nunca sonhariam discutir os seus genitais. Nem por um segundo", acrescentou. "Acho que se as próteses fossem comuns entre atrizes, perguntaríamos", respondeu Tony Dokoupil.

"Qual é a vossa obsessão com isto? Estão a fazer terapia?", gracejou Isaacs. "Mike White é um escritor brilhante. Esta é a melhor série de televisão dos últimos tempos. Qual é a obsessão com pénis? É uma coisa estranha", rematou.