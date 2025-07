Após "Blade Runner 2049" (2017) e "O Primeiro Homem na Lua" (2018), mas antes de um novo projeto "Star Wars", Ryan Gosling regressa ao espaço em "Projeto Hail Mary".

O primeiro trailer foi revelado na segunda-feira, a destacar Ryan Gosling e a estreia nas grandes produções norte-americanas da atriz alemã Sandra Hüller, consagrada definitivamente a nível internacional em 2023 por "Anatomia de uma Queda" (e nomeada para os Óscares) e "A Zona de Interesse".

Esta produção de ficção científica da Amazon MGM Studios é ainda o primeiro filme de Phil Lord e Chris Miller como realizadores desde a comédia "Agentes Universitários" em 2014, que juntava Jonah Hill e Channing Tatum. A célebre dupla foi despedida de "Han Solo: Uma História de Star Wars" (2018), com Ron Howard a substituí-los.

Com a estreia nos cinemas anunciada para dentro de praticamente nove meses (20 de março de 2026), o trailer tem três minutos e conta bastante da história, o que alimentará os rumores que circulam de que "Projeto Hail Mary" poderá ser antecipado para antes do fim do ano.

"O professor de Ciências Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda numa nave espacial a anos-luz de casa, sem se lembrar de quem é ou de como lá chegou. À medida que a sua memória regressa, começa a desvendar a sua missão: resolver o enigma da substância misteriosa que está a provocar a extinção do Sol. Ryland precisa de recorrer ao seu conhecimento científico e às suas ideias pouco ortodoxas para salvar tudo na Terra da extinção... mas uma amizade inesperada significa que ele pode não ter de o fazer sozinho", resume a apresentação da história, que adapta um livro de no livro de Andy Weir.

