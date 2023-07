Em contagem decrescente para a estreia, a Warner Bros. revelou novas imagens de "Barbie".

O trecho é a antecipação de um dos momentos mais aguardados do filme de Greta Gerwing com Margot Robbie e Ryan Gosling: um videoclipe da canção "I'm Just Ken".

Embora as críticas oficiais ao filme ainda estejam sob embargo, multiplicam-se nas redes sociais os comentários a elogiar a interpretação do ator e especificamente o tema onde revela a vulnerabilidade do seu Ken.

VEJA O VIDEOCLIPE.



A estreia nos cinemas portugueses é já a 20 de julho.