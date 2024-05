O muito aguardado "Deadpool & Wolverine" será o 34.º filme de um Universo Cinematográfico Marvel cada vez mais vasto, que se prolonga pelas séries.

Além de ser a sequela de "Deadpool" (2016) e "Deadpool 2" (2018) protagonizados por Ryan Reynolds, que não fizeram parte do Universo, esta também é a primeira vez que as personagens se encontram no grande ecrã desde o muito mal recebido "X-Men Origens: Wolverine" (2009). E no caso de Hugh Jackman como o mutante de garras afiadas, a história recua ainda mais, começando com o primeiro "X-Men" (2000).

Mas o realizador Shawn Levy garante que não é preciso fazer o 'trabalho de casa' antes de ver o seu filme, que chega aos cinemas a 25 de julho: ele é tanto para os fãs como para quem possa não saber quase nada da Marvel (ou do cinema nos últimos 25 anos).

"Fui um bom aluno na escola. Farei o meu trabalho de casa enquanto adulto. Mas definitivamente não tenho a intenção de fazer o trabalho de casa quando vou ao cinema”, disse recentemente à Associated Press.

“Certamente que fiz este filme com um respeito saudável e gratidão para com a base de fãs fanáticos que tem o máximo de fluência na mitologia e tradição destas personagens e deste mundo. Mas não quis presumir isso. Este filme foi feito para entretenimento, sem obrigação de estar preparado com pesquisa prévia", reforçou.

Tal como os trailers já mostraram, Levy recorda que as personagens "foram construídas para grandes conflitos entre si porque são muito diferentes individualmente", uma dinâmica que diz criar histórias muito interessantes, dando entre os melhores exemplos "Fuga à Meia-noite" (1988), "48 Horas" (1982) e "Antes Só que Mal Acompanhado" (1987).

"Mas, em última análise, trata-se também de algo mais e é isso que o público verá”, acrescentou, sem querer levantar a ponta do véu sobre o secretismo que rodeia a história, incluindo a especulação sobre a participação de... Taylor Swift.

"Os rumores à volta deste filme são esmagadores. Foi feito para o deleite dos espectadores. Acho que vão divertir-se imenso", prometeu.

