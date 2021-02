Sacha Baron Cohen revelou que a equipa da campanha presidencial de Joe Biden ficou "muito contente" com a aparição de Rudy Giuliani em "Borat, o Filme Subsequente".

O filme acompanhava Baron Cohen enquanto interagia com as pessoas e políticos através do seu desajeitado e altamente ofensivo alterego como o famoso "jornalista" do Cazaquistão.

A cena mais comentada foi um quarto de hotel em que aparecia Rudy Giuliani.

O então advogado pessoal de Donald Trump e antigo presidente da câmara de Nova Iorque surgia numa situação constrangedora, literalmente apanhado com as mãos dentro das calças, quando estava a "filha" de Borat, que tinha acabado de lhe fazer uma entrevista como suposta jornalista.

São interrompidos por Sacha Baron Cohen, a representar Borat, que diz 'Ela tem 15 anos. É velha demais para ti".

Nas redes sociais, a polémica alastrou ainda antes do filme ficar disponível na Amazon a 23 de outubro do ano passado e Giuliani teve de dar muitas explicações sobre a cena ser "uma encenação completa", acusando o ator de ser "um grande mentiroso".

Este respondeu mais tarde: "Se o advogado do Presidente acha que teve um comportamento adequado, então sabe Deus o que fez com outras jornalistas em quartos de hotel. Apenas peço a todos que vejam o filme. É o que é, ele fez o que fez, e decidam pela vossa cabeça. Foi bastante claro para nós".

Mas Sacha Baron Cohen revela agora que a equipa de Biden ficou "muito contente" com a atenção dada às imagens de Giuliani deitado na cama.

"De repente, ele tinha de tentar explicar que não estava a masturbar-se. Foi uma eleição tão renhida que tudo naquelas semanas finais foi crucial", Contou numa entrevista ao The Guardian.

