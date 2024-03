Esta segunda-feira, Rebel Wilson identificou Sacha Baron Cohen como o 'enorme cretino' com quem trabalhou e estava agora a ameaçá-la com uma ação judicial para tentar impedir o lançamento do seu livro de memórias.

A atriz popularizada pelos filmes "Um Ritmo Perfeito" indicou que dedicava um 'capítulo inteiro' a um 'cretino gigantesco', identificando-o e embaraçando-o pelo seu comportamento, acrescentando durante o fim de semana que essa 'estrela de Hollywood' a 'ameaçara', contratando uma equipa para a impedir de escrever sobre si.

O filme no centro das más relações é a comédia de ação "Irmãos e Espiões", de 2016, onde Wilson interpretava a 'namorada mais atraente do norte de Inglaterra' da personagem de Baron Cohen, um 'hooligan' de futebol idiota que acaba por se ver envolvido numa conspiração quando tenta reencontrar o irmão há muito desaparecido, que é um agente do MI6 (Mark Strong).

"Irmãos e Espiões"

A revelação bombástica surgiu quando era manhã na Europa e ao fim do dia na Austrália, de onde a atriz é natural, mas a equipa do ator estava preparada para a rápida tempestade mediática e emitiu um desmentido em menos de seis horas.

"Embora apreciemos a importância de falar abertamente, estas alegações comprovadamente falsas são diretamente contrariadas por indícios extensos e detalhados, incluindo documentos contemporâneos, filmagens e relatos de testemunhas oculares dos que estava presentes antes, durante e depois da produção de 'Irmãos e Espiões'", diz o comunicado enviado à comunicação social pelos representantes da estrela popularizada por "Ali G" e "Borat".

Segundo o Deadline, esta situação não vai ficar por aqui, já que o capítulo do livro "Rebel Rising" deverá detalhar como Baron Cohen pressionou Rebel Wilson para fazer cenas que a colocavam numa posição desconfortável, incluindo aparecer nua.

Por seu lado, o ator defenderá que todas as cenas íntimas obedeceram a diretrizes e requisitos contratuais, e que os alegados pedidos foram gravados pelo operador de câmara durante a rodagem e seguiam um argumento aprovado por todos os atores.