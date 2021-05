Sacha Baron Cohen vai receber o prémio "Génio da Comédia" na próxima cerimónia dos MTV Movie & TV Awards 2021, confirmou a publicação especializada The Hollywood Reporter .

O prémio é apresentado "a um ator que deu contribuições incomparáveis ​​ao mundo da comédia, contribuindo com uma grande influência e transformando o género".

É a quarta vez que é entregue nos 29 anos de história do evento, após Will Ferrell (2013), Kevin Hart (2015) e Melissa McCarthy (2016).

Sacha Baron Cohen também está nomeado para três prémios competitivos este ano: Melhor Filme e Melhor Duo (com a "filha", interpretada por Maria Bakalova) com "Borat, o Filme Seguinte", além de Melhor Ator pelo papel dramático em "Os 7 de Chicago".

Com cinco nomeações, a série da Marvel para o Disney+ "WandaVision" lidera a lista para os prémios, seguido pelas séries "Emily in Paris" e "The Boys" com quatro, mais uma do que "Bridgerton" e "The Mandalorian".

Após uma interrupção no ano passado por causa da pandemia, os MTV Movie & TV Awards regressam divididos por duas noites: a 16 de maio, Leslie Jones será a anfitrião da cerimónia para os filmes e as séries em direto do Palladium em Los Angeles, enquanto no dia a seguir Nikki Glaser conduzirá a estreia dos "MTV Movie & TV Awards: Unscripted", dedicada a "reality shows", talk-shows, lifestyle, concursos e outros programas.