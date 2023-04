Com "John Wick: Capítulo 4" a ultrapassar os 250 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais em menos de duas semanas, o muito aguardado primeiro 'spinoff' entrou na agenda de estreias para os cinemas.

Recolhendo os benefícios das grandes críticas e reações dos espectadores ao mais recente filme da saga, o estúdio Lionsgate agendou oficialmente o filme "Bailarina" para 7 de junho de 2024, uma das temporadas financeiramente mais importantes para as salas de cinema.

No elenco estão Anjelica Huston, Gabriel Byrne, o falecido Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane e o próprio Keanu Reeves: a história decorre na mesma linha temporal da saga principal, mas antes dos acontecimentos do quarto filme.

Realizado por Len Wiseman (da saga "Underworld"), o filme também tem uma curta sinopse oficial: "O mundo de John Wick expande-se com 'Bailarina', protagonizado por Ana de Armas como uma assassina treinada nas tradições dos ciganos russos".

Existe outro 'spinoff': a minissérie "The Continental", com três episódios, focada em alguns assassinos no hotel que lhes serve de santuário e que decorre em 1975, 40 anos antes dos filmes com Keanu Reeves.

No centro dos acontecimentos estará a versão mais jovem de Winston Scott (Ian McShane nos filmes, Colin Woodell no pequeno ecrã), forçado a regressar a um mundo que pensava ter deixado para trás e faz uma tentativa brutal para conseguir o controlo do hotel.

Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Ayomide Adegun, Peter Greene, Jeremy Bobb e Katie McGrath são outros nomes num elenco onde se destaca Mel Gibson como uma personagem chamada Cormac, de quem não são conhecidos mais detalhes.

Lançada a nível internacional principalmente pela Amazon Prime Video, a produtora da série revelou que o lançamento deve acontecer já em setembro.