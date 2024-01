Uma das cenas mais polémicas do filme é protagonizada pela personagem de Jacob Elordi. Na sequência, o protagonista Oliver, interpretado por Barry Keoghan, vê Felix (Elordi) a masturbar-se durante o banho e, no final, bebe a água da banheira. O momento tornou-se viral nas redes sociais.

A cena inspirou a criação das velas com cheiro à "água do banho de Jacob Elordi". O produto está à venda na Amazon norte-americana por 32,90 euros, segundo a Variety.

“Não há nada como o cheiro de uma vela de qualidade, especialmente quando esse cheiro é inspirado em Jacob Elordi e no que imaginamos que a Sua Alteza cheiraria”, pode ler-se na apresentação das velas.

Na festa de inauguração do pop-up da Louis Vuitton em West Hollywood, Barry Keoghan disse, em tom de brincadeira, que já tinha comprado 10 velas. "Já tenho 10 e estão todas as arder em minha casa agora", gracejou o protagonista do filme.

"Saltburn" é um thriller psicológico com Barry Keoghan e Jacob Elordi sobre "uma bela e perversa história de privilégio e desejo" com assumidas ambições às nomeações nesta temporada de prémios que culminará nos Óscares.

"Enquanto luta para encontrar o seu lugar na Universidade de Oxford, o estudante Oliver Quick, vê-se arrastado para o mundo do charmoso e aristocrático Felix Catton, que o convida para passar um verão inesquecível em Saltburn, a extensa propriedade de sua excêntrica família", destaca a sinopse.

Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan (a prtaogonista de "Uma Miúda com Potencial") também fazem parte do elenco.