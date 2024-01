Sem ter passado pelos cinemas portugueses, "Saltburn" já pode ser visto na Amazon Prime Video. O mais recente e polarizador filme de Emerald Fennell, a realizadora vencedora de um Óscar por "Uma Miúda com Potencial", chegou ao serviço de streaming no final de dezembro e tem dado que falar.

Uma das cenas mais polémicas do filme é protagonizada pela personagem de Jacob Elordi. Na sequência, o protagonista Oliver, interpretado por Barry Keoghan, vê Felix (Jacob Elordi) a masturbar-se durante o banho. O momento tornou-se viral nas redes sociais.

Em entrevista ao site Stream Wars, o ator comentou a cena. "Fiquei genuinamente entusiasmado quando li aquela cena porque não é todos os dia que te deparas com algo assim no cinema convencional. [Emerald] Fennell realmente desafiou as expectativas e expôs as pessoas a algo novo e inesperado", elogiou.

"Saltburn" é um 'thriller' psicológico com Barry Keoghan e Jacob Elordi sobre "uma bela e perversa história de privilégio e desejo" com assumidas ambições às nomeações nesta temporada de prémios que culminará nos Óscares.

"Enquanto luta para encontrar o seu lugar na Universidade de Oxford, o estudante Oliver Quick, vê-se arrastado para o mundo do charmoso e aristocrático Felix Catton, que o convida para passar um verão inesquecível em Saltburn, a extensa propriedade de sua excêntrica família", destaca a sinopse.

Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe e Carey Mulligan (a prtaogonista de "Uma Miúda com Potencial") também fazem parte do elenco.