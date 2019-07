Samuel L. Jackson vai juntar-se ao elenco do próximo filme "Saw".

O surpreendente regresso da saga de terror,que teve oito filmes entre 2004 e 2017, foi avançado em maio, quando os estúdios Lionsgate e Twisted Pictures revelaram que o ator e comediante Chris Rock era um grande fã e teve "uma reimaginação inovadora" para o próximo "Saw".

Chris Rock vai ser um detetive da polícia a investigar uma série de crimes provavelmente ligados ao célebre assassino Jigsaw, o célebre doente terminal de cancro que raptava e colocava as suas vítimas em armadilhas para testá-las.

Samuel L. Jackson vai ser o seu pai, juntando-se ao elenco onde também estão Max Minghella (da série "The Handmaid’s Tale") e Marisol Nichols ("Riverdale"), respetivamente como o parceiro de Rock e a capitã da esquadra.

O realizador do projeto será Darren Lynn Bousman, já com experiência no cargo deste o segundo ao quarto "Saw".

A estreia nos cinemas foi marcada para 23 de outubro de 2020.