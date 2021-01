Arnold Schwarzenegger já recebeu a primeira vacina contra a COVID-19 e o momento ficou registado em vídeo partilhado nas redes sociais com uma das frases icónicas dos seus filmes.

A estrela austríaca de 73 anos foi vacinada no Dodger Stadium de Los Angeles, o estádio de baseball de Los Angeles que se tornou um centro para a campanha de vacinação gigantesca numa das áreas dos EUA mais afetadas pela pandemia.

"Hoje foi um bom dia. Nunca estive tão feliz por esperar numa fila. Se forem elegíveis, juntem-se a mim e inscrevam-se para receber a vossa vacina. Come with me if you want to live! [Venha comigo se quiser viver!], partilhou com os seus fãs.

A recomendação usa a frase icónica "Come with me if you want to live!", que qualquer fã de "Exterminador Implacável" (1984) sabe que é dita por Kyle Reese (Michael Biehn) a Sarah Connor (Linda Hamilton) quando se veem perante o T-800 (Schwarzenegger) que chegou do futuro para a assassinar.

O impacto foi tal que o próprio Schwarzenegger a repetiu na sequela, "Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento" (1991), quando a nova missão do T-800 é proteger Sara e o seu filho John Connor.