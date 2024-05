A filha de Martin Scorsese está a dar os primeiros passos como atriz (fez parte do elenco principal de "We Are Who We Are", a série de Luca Guadagnino), mas nas redes sociais é uma estrela com milhões de seguidores.

Os vídeos mais populares refletem a grande cumplicidade de Francesca Scorsese, de 24 anos, com o pai, de 81, que revelaram um lado mais descontraído e adorável do cineasta reconhecido por filmes sombrios e violentos como "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes", que acabou por também se transformar numa estrela do TikTok.

Embora Scorsese (pai) diga que, muitas vezes, é apanhado de surpresa com o impacto porque não faz ideia se o que está a ser filmado é para as redes sociais, o vídeo mais recente tem claramente o seu envolvimento criativo, chegando mesmo a dirigir a filha.

Seguindo a tendência "Of course" para alguém se apresentar e falar sobre a sua vida, a dupla diz “We’re movie lovers, of course we have…” [Somos amantes do cinema, claro que temos] enquanto passam por várias divisões do apartamento em Nova Iorque a mostrar posters de filmes, uma câmara de filmar, uma cadeira de realizador, DVDs, uma sala de visionamento que está "sempre" no canal de filmes clássicos TCM e outros itens de uma impressionante coleção de cinema.

O vídeo que revela um autêntico "templo de cinema" tem mais de quatro milhões de visualizações desde segunda-feira no TikTok e termina com Francesca a dizer "Somos amantes do cinema, é claro que é impossível escolher um cineasta favorito"... antes de descer a câmara que a mostra com uma t-shirt com o rosto do seu pai.

