Dois dias antes da antestreia mundial no Festival de Cannes, foi divulgado o primeiro trailer do novo filme de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” ["Assassinos da Lua das Flores", em tradução literal].

Produzido pela Apple TV+, a estreia no género western do lendário cineasta com uma carreira com mais de 50 anos também junta pela primeira vez dois dos seus atores favoritos: Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Ambientado nos anos 1920, o filme aborda a história verídica de uma série de assassinatos de indígenas da tribo Osage nos EUA nos anos 1920, dona de uma terra rica em petróleo.

Com uma história de amor ofuscada pela ganância, Scorsese disse em março que quis explorar as motivações para os crimes: o gigante do cinema americano quis mostrar como alguns americanos "eram capazes de racionalizar a violência - inclusive contra aqueles que amavam - dizendo, simplesmente: 'Isto é a civilização. Um grupo entra e outro sai'".

Com três horas e meia de duração e um orçamento de 200 milhões de dólares, “Killers of the Flower Moon” foi rodado no local real dos factos.

Um dos títulos mais aguardados do ano e incontornável na próxima temporada de prémios, chegará a alguns cinemas nos EUA a 6 de outubro antes de um grande lançamento no dia 20. Fonte da NOS confirmou a estreia portuguesa para um dia antes.

Não é conhecida uma data de lançamento específica na plataforma de streaming.

TRAILER ORIGINAL (será trocado pela versão legendada quando ficar disponível).