"SeAcabó: o beijo que mudou o futebol espanhol" chega na próxima sexta-feira, dia 1 de novembro, à Netflix. O documentário de 94 minutos conta com depoimentos inéditos das jogadoras que não só venceram o maior campeonato de futebol do mundo, mas também que marcaram também uma mudança no desporto feminino.

Na longa-metragem, Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños e Lola Gallardo revelam detalhes até agora desconhecidos e analisam os acontecimentos depois do beijo não consentido do antigo presidente da federação espanhola de futebol Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso.

"A história íntima de uma equipa que, sob a liderança de Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, destronou a principal instituição futebolística do seu país. Esta série destaca as vencedoras do Mundial Feminino, que ficarão na história como o David que derrubou o Golias Luis Rubiales", resume o serviço de streaming.

O antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales vai ser julgado em fevereiro de 2025, nem Madrid, o âmbito do caso de alegadas agressões sexuais à futebolista Jenni Hermoso.

Rubiales está acusado pelos crimes de agressão sexual e coação e incorre numa pena de dois anos e meio de prisão.

A acusação considera que o beijo nos lábios dado pelo ex-dirigente da RFEF à jogadora Jenni Hermoso, no estádio de Sydney, após a conquista do título mundial de futebol feminino pela seleção de Espanha, em agosto de 2023, “não foi consentido”, classificando-o como “uma ação unilateral e de surpresa”.

Além de Luis Rubiales, vai também a julgamento o diretor da seleção masculina, Albert Luque, o antigo selecionador feminino, Jorge Vilda, e o antigo diretor de marketing da Federação, Ruben Rivera, por pressões sobre a jogadora.

A acusação considera ter existido ação concertada entre os três, com a conivência de Luis Rubiales, “para quebrarem a vontade de Jenni Hermoso e levarem a jogadora a gravar um vídeo referindo que o beijo tinha sido consentido”.

Após os acontecimentos, ocorridos em 20 de agosto de 2023, na final do Mundial, o dirigente, que inicialmente recusou a demissão do cargo – o que viria a acontecer em 10 de setembro -, disse ter sido um pequeno beijo consentido e referiu estar a ser alvo de um “falso feminismo”.

A FIFA suspendeu Luis Rubiales de todas as atividades relacionadas com futebol, indeferindo posteriormente o recurso apresentado pelo ex-presidente.