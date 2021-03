Alejandro González Iñárritu ganhou dois Óscares em anos consecutivos (2014 e 2015) como realizador graças a "Birdman" (que também recebeu a estatueta de Melhor Filme) e "The Revenant - O Renascido", mas mal sabiam os seus fãs que a seguir viria a maior pausa de sempre na carreira do cineasta mexicano.

A exceção foi a sua instalação de realidade virtual chamada "Carne y Arena" (2017), que conduzia os espectadores pelo intrincado e sofrido caminho que percorrem os emigrantes mexicanos e centro-americanos que tentam chegar aos Estados Unidos.

Finalmente, surgiu a notícia do jornal Los Angeles Times de que Iñárritu começou este mês a rodar um novo filme de ficção, que tem o título provisório de "Limbo".

A descrição do argumento, também da sua autoria, refere apenas que irá explorar a política e a sociedade mexicana.

Descrita como uma "produção colossal", o realizador foi visto na semana passada a dirigir cerca de 100 figurantes numa rua da Cidade do México.

O projeto é o primeiro que o realizador roda integralmente na cidade desde a sua estreia com "Amor Cão" em 2000, ainda que tenha regressado ao seu país para filmagens de "Babel" (2006).

O único nome do elenco já conhecido é o do espanhol Daniel Giménez Cacho, que trabalhou com Pedro Almodóvar em "Má Educação" e Lucrecia Martel em "Zama".

Atrás das câmaras destacam-se o designer de produção Eugenio Caballero (de "Roma" e que ganhou um Óscar com "O Labirinto do Fauno") e o diretor de fotografia Darius Khondji, que sucede aos colaboradores habituais Rodrigo Prieto e Emmanuel Lubezki.

"Limbo" completou uma semana de rodagem e como tal, não tem data prevista para o lançamento.