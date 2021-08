De acordo com a Leopardo Filmes, o ciclo conta com sete filmes de Antonioni, em cópia digital restaurada, em exibição desde quinta-feira no cinema Nimas (Lisboa) e a partir de 1 de setembro no Teatro Campo Alegre (Porto).

Estão previstas ainda exibições no Theatro Circo (Braga, 30 de agosto), Cinema Charlot (Setúbal, 2 de setembro) e no Centro de Artes e Espetáculos (Figueira da Foz, 9 de setembro).

Entre os sete filmes a exibir estão "Escândalo de Amor", primeira longa-metragem do cineasta, de 1950, e "O Deserto Vermelho" (1964), que lhe valeu o Leão de Ouro em Veneza.