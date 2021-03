Seth Rogen confirmou a veracidade de um rumor antigo: Emma Watson abandonou mesmo a rodagem de "Isto é o Fim!" porque não queria fazer uma cena controversa.

Na comédia de 2013, seis celebridades ficavam presas na casa de James Franco na sequência de um apocalipse que devastava a cidade de Los Angeles.

Além de Rogen e Franco, a interpretar versões ficcionadas e exageradas de si mesmos estavam atores como Jonah Hill, Jay Baruchel, Danny McBride, Michael Cera, Rihanna e... Emma Watson.

Mas alegadamente a participação atriz britânica foi mais curta do que estava previsto porque recusou fazer uma cena que envolvia canibalismo, piadas sobre violação e aparecia Channing Tatum como o escravo sexual vestido de couro de Danny McBride.

Seth Rogen diz que é verdade, mas não ficaram zangados.

"Não olho para trás e fico a pensar 'Como é que ela se atreveu a fazer isso?' Às vezes quando se lê uma coisa e se passa à prática, não parece o que se pensou que seria", explicou sobre o desconforto de Emma Watson.

"Não foi tipo um fim terrível da nossa relação. Ela voltou no dia a seguir para dizer adeus. Ela ajudou a promover o filme. Não há ressentimentos e não podia estar mais feliz com o resultado do filme", acrescentou.

Rogen chega a dizer que as objeções da atriz não eram descabidas e a cena ficou melhor com as alterações.

"Provavelmente, ela tinha razão. Se calhar ficou mais engraçada da maneira como acabámos por fazê-la", concluiu.