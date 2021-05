Seth Rogen não vai fazer mais filmes com James Franco por causa das acusações que foram feitas contra ele de comportamento impróprio e assédio sexual.

Numa nova entrevista, Seth Rogen distanciou-se claramente do amigo, com quem manteve uma relação profissional e de amizade com mais de 20 anos, desde que se conheceram na rodagem da série "Freaks and Geeks - A Nova Geração" (1999-2000).

Acusado de comportamentos de assédio em 2014, a carreira de James Franco foi afetada principalmente após ter aparecido na cerimónia dos Globos de Ouro em janeiro de 2018 com um pin de apoio ao movimento Time's Up, que defende as vítimas de abuso sexual.

Várias mulheres acusaram-no a seguir de comportamento impróprio e abuso de poder durante as suas aulas de representação e avançaram com processos na justiça, com as partes a chegarem a acordo em fevereiro deste ano.

"O que posso dizer é que desprezo o abuso e o assédio e nunca encobriria ou ocultaria as ações de alguém que o faz, ou colocaria conscientemente alguém numa situação em que estivesse perto de alguém assim", respondeu Seth Rogen ao jornal The Sunday Times sobre as acusações.

Rogen também lamentou a "péssima piada" que fez quando esteve no programa "Saturday Night Live" em 2014, em que disse que tinha um encontro com o amigo num hotel após o contactar nas redes sociais fazendo-se passar por uma rapariga demasiado jovem.

Os dois trabalharam juntos em vários projetos até 2017, como "Alta Pedrada" (2008), "Isto é o Fim!" (2013), "Uma Entrevista de Loucos" (2014), "Salsicha Party" (2016) e "Um Deastre de Artista" (2017) e Rogen disse em várias entrevistas que continuaria a trabalhar com o amigo, mas isso mudou.

"Também olho para essa entrevista em 2018 em que disse que continuaria a trabalhar com o James, e a verdade é que não o fiz e neste momento não o tenciono fazer", esclareceu ao jornal britânico.

Confirmando que "não é uma coincidência" não ter trabalhado com Franco nos últimos anos, Rogen também confirmou que a amizade foi afetada.

"Não sei se posso definir isso [a amizade] durante esta entrevista. Posso dizer que mudou muitas coisas no nosso relacionamento e na nossa dinâmica.", reconheceu.