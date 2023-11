Nicole Kidman prepara-se para mais um projeto arriscado, uma opção que lhe tem dado grandes desafios interpretativos e contribui para a vitalidade de uma carreira já com 40 anos.

A vencedora de um Óscar com "As Horas" vai ser a protagonista do 'thriller' erótico "Babygirl", da realizadora e atriz holandesa Halina Reijn, que causou sensação no circuito 'indie' no ano passado com o filme de terror satírico "Bodies Bodies Bodies".

A proposta de "Babygirl" tem tanto de atual como controversa, centrando-se nas dinâmicas de poder e sexualidade no local de trabalho.

A história vai centrar-se numa poderosa CEO (Kidman) que inicia uma relação clandestina com um muito mais jovem e carismático estagiário, papel do britânico Harris Dickinson, que se destacou recentemente em "The King's Man: O Início" e na comédia satírica "Triângulo da Tristeza".

Harris Dickinson em "Triângulo da Tristeza"

Nesta órbita andarão Sophie Wilde (da série "Eden") como uma assistente que descobre o caso, Antonio Banderas como o marido da CEO e Jean Reno como um rival no mundo dos negócios.

A rodagem arranca já em dezembro na cidade de Nova Iorque, pelo que será de esperar ver Kidman com uma candidatura forte para a temporada de prémios de 2024-25 ou não fosse "Babygirl", um projeto da A24, a produtora que dominou a mais recente cerimónia dos Óscares com "Tudo em Todo o Lado, Ao Mesmo Tempo" e "A Baleia".