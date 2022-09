"The Flash" tem estado no centro das atenções, mas agora há outro filme a receber agora atenção por causa da acumulação de escândalos pessoais de Ezra Miller.

Além de ser o protagonista da super produção de 200 milhões de dólares que chegará aos cinemas no verão de 2023, o ator norte-americano não binário de 29 anos tem uma pequena participação como o jovem Salvador Dalí em "Dalíland", que terá antestreia mundial na sessão de encerramento do Festival de Cinema de Toronto, já a 18 de setembro.

A organização do festival canadiano omitiu o nome de Ezra Miller do anúncio oficial do elenco, o que teve mais impacto do que a própria sessão e levou a especulações de que tinha sido cortado, o que foi desmentido pela própria realizadora..

Em declarações à revista Vanity Fair que acompanham a divulgação exclusiva das primeiras fotografias oficiais, Mary Harron disse que "o filme estava completamente finalizado e fechado" quando, no espaço de três semanas entre março e abril, Ezra Miller foi detido duas vezes pela polícia no Havai e acusado de distúrbios, assédio e agressão (em junho, os problemas estenderam-se ao estado do Dakota do Norte, com os pais de uma jovem de 18 anos a apresentarem um pedido de proteção, e ao Massachusetts, com uma mãe a apresentar um pedido de restrição temporária).

"Poderia ter sido diferente, especialmente se estivéssemos a filmar, se tivesse havido mau comportamento durante isso. Mas isto tudo aconteceu depois do filme não só estar rodado, mas editado e terminado. [...] Nada de mau aconteceu durante a nossa rodagem e o filme é o filme", acrescentou.

Conhecida principalmente pelos trabalhos "Ela Baleou Andy Warhol" (1996) e "American Psycho" (2000), a realizadora revelou que Ezra Miller foi um dos primeiros nomes em que pensou há quase uma década para o seu projeto, que aborda os últimos anos de vida de Salvador Dalí, interpretado por Ben Kingsley.

Ezra Miller manteve-se leal durante todas as vicissitudes ao longo de anos e quando chegou a altura de rodar, chegou preparado e foi "muito profissional" e "simpático" com toda a equipa, não havendo qualquer problema ou indícios de um no 'set'.

"Por isso foi muito perturbador e terrível ler o que aconteceu depois. Ler essas coisas foi muito triste para todos os envolvidos. Espero que esteja a receber ajuda para o que parece ser uma coisa muito, muito séria", sublinhou.

Mary Harron acrescentou que está não a desculpar as ações do ator e que forem erradas terá de encarar o que fez, independentemente do grande talento que lhe reconhece.

Mas salienta: "Também acho que isto não é só uma jovem estrela a ser extravagante. Isto é muito mais sério. Isto parece ser alguém a precisar de ajuda séria, que espero que tenha acontecido".

Um comunicado do próprio Ezra Miller a 15 de agosto aponta nesse sentido: "Tendo passado recentemente por um período intenso de crise, percebo agora que estou a sofrer de problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo. Quero pedir desculpa a todos os que alarmei e perturbei com o meu anterior comportamento. Estou empenhado em fazer o trabalho necessário para voltar a uma fase saudável, segura e produtiva na minha vida".

"Dalíland" não tem estreia confirmada para Portugal.