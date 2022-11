Daniel Craig disse adeus a James Bond com "007: Sem Tempo Para Morrer" (2021), mas o consenso é que não é o melhor dos seus cinco filmes como 007.

Se "007: Quantum of Solace" costuma ser considerado o "menos bom" do seu tempo de serviço, os maiores elogios dos fãs costumam ser para "007: Casino Royale" (2006) e principalmente "007: Skyfall" (2012) e "007 Spectre" (2015), estes últimos realizados por Sam Mendes.

E qual deles é o melhor?

Numa entrevista recente à revista The Hollywood Reporter, o vencedor dos Óscares com "Beleza Americana" falou sobre o legado de "Skyfall": a festejar dez anos, foi o único a passar os mil milhões de dólares de receitas de bilheteira e continua a ser o maior sucesso comercial de toda a saga Bond. Muitos fãs também o consideram um dos mais bem sucedidos em termos narrativos, sem esquecer a canção de Adele, vencedora do Óscar.

Segundo Sam Mendes, os dez meses de pausa na produção de "Skyfall" por causa da bancarrota do estúdio MGM fizeram toda a diferença para ele e os seus colaboradores darem uma grande volta à história que estava planeada, desde o destino da personagem M (Judi Dench) à definição do vilão Silva interpretado por Javier Bardem, em que se chegou a pensar a certa altura fazê-lo aliado (relutante) de Bond!

E o realizador sente que, três anos mais tarde, "007 Spectre" ficou uns furos abaixo do predecessor.

"Estes filmes são muito difíceis de escrever. Aqueles 10 meses de pausa foi quando o argumento realmente deu uma volta, porque tivemos o tempo para entrar em becos sem saída [para experimentar ideias] e tentar coisas como a [equipa Bond/Silva]. E esse tempo não me foi concedido quando fizemos 'Spectre'. E pode-se perceber a diferença no argumento", explica.

"[Com 'Spectre'], senti que havia alguma pressão. Certamente que [os produtores] Barbara [Broccoli] e Michael [G. Wilson] exerceram alguma pressão sobre mim e o Daniel para fazermos o próximo, portanto isso faz uma grande diferença. As pessoas a dizer 'Queremos que sejas tu a fazê-lo' e a cortejarem-me apaixonadamente para o fazer, foi uma coisa muito importante", completou.

Mas a maior diferença é a forma como "Skyfall" foi e continua a ser visto: um dos melhores filmes da saga "Bond".

"A experiência de rodar 'Skyfall' foi difícil, mas a resposta, na quantidade de pessoas que o foram ver, foi imensamente gratificante", concluiu.