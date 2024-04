"Camino de la Suerte" é o título de um novo filme original que chega à SkyShowtime na quinta-feira, 18 de abril.

Com a particularidade de ser de Espanha, o filme é uma comédia dramática romântica à volta de temas como a terceira idade, o amor e a desconstrução.

Como protagonistas destacam-se Tito Valverde, uma das estrelas mais populares do país vizinho graças às séries "Pepa y Pepe" e "El Comisario", e María Jesús Sirvent, a sua companheira na vida real há mais de três décadas, a fazer a estreia no grande ecrã mas com uma carreira de sucesso no teatro.

"Depois da morte da sua esposa, após uma longa doença, Joaquín decide abandonar a cidade e refugiar-se na pequena vila onde nasceu. Com 75 anos e a solidão como sua nova e única companhia, só lhe resta esperar pela sua vez. Poli, o seu melhor amigo na vila, recusa-se a deixá-lo cair no seu próprio abandono: ele fez uma lista com as mulheres solteiras da vila para que Joaquín se encontre com elas e ver se surge alguma coisa. Joaquín acha que ele está louco e rejeita completamente a sua proposta. Mas Poli não desiste e arma-lhe uma emboscada, na qual ele aprenderá que o amor não tem rugas", resume a história da estreia na realização de longas-metragens de Jorge Alonso.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.