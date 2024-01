Foi divulgado hoje o trailer de "Soares é Fixe", o primeiro filme de ficção sobre Mário Soares.

Realizado por Sérgio Graciano a partir de um argumento de João Lacerda Matos ("Salgueiro Maia - O Implicado"), o filme chega aos cinemas a 22 de fevereiro neste que é o ano do centenário do nascimento daquele que é um dos pais da democracia portuguesa e o 50º aniversário do 25 de Abril.

A história "revisita e retrata, com mestria, o drama histórico de um dos momentos mais importantes da sua vida política, naquela que foi também uma das mais intensas e mediáticas campanhas eleitorais em Portugal, caracterizada pelo icónico slogan que pretendia aproximar o candidato socialista do eleitorado mais jovem".

TRAILER.



"Estamos em 1986, passaram apenas 12 anos desde o 25 de Abril. A Esquerda está dividida e a Direita parece caminhar para uma vitória fácil, que lhe dará um Presidente e um Governo. O único capaz de impedir que esse projeto se conclua com sucesso é um homem que lutou, toda a sua vida adulta, contra o Estado Novo. Preso dezenas de vezes, deportado e exilado, foi um dos primeiros a chegar a Lisboa depois da Revolução dos Cravos. Esse homem é Mário Soares", destaca a sinopse oficial.

Com Tónan Quinto no papel de Mário Soares, no elenco destacam-se ainda Maria Cardeal (como Maria Barroso), Tiago Fernandes (Freitas do Amaral), Miguel Mateus (João Soares) ou Tiago Correia (Marcelo Rebelo de Sousa), entre outros.