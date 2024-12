Numa estreia pouco habitual de oferta cinematográfica, um filme de Cabo Verde está nas salas portugueses desde 28 de novembro.

Primeira longa metragem da TVA – Televisão África, “Sodade” tem um argumento de Sarah Grace, uma cabo-verdiana que reside nos EUA há mais de 15 anos, que também assumiu a realização e é a o de Robert Beecham, João Paulo Brito e Alexandre Fonseca Soares.

"Dois jovens apaixonados, Kevin e Linda, veem a sua relação posta à prova por segredos familiares ocultos que ameaçam separá-los. A sua viagem através do amor, traição e reconciliação reflete as lutas de identidade, migração e lealdade familiar. À medida que o amor de Kevin e Linda floresce, têm de enfrentar a realidade do passado da sua família e as consequências que isso acarreta para o seu futuro", resume a sinopse oficial.

"Filmado inteiramente nas deslumbrantes paisagens vulcânicas do Fogo, o filme mostra a beleza natural e a cultura vibrante da ilha, ao mesmo tempo que destaca temas de amor, sacrifício e crescimento pessoal", destaca a apresentação oficial.

Descrito como um "tributo cinematográfico ao povo, à cultura e ao espírito duradouro da ilha", o filme "não é apenas uma história de amor, mas também uma reflexão sobre a diáspora cabo-verdiana, a dor da separação e a saudade de casa" que recorre a talentos locais e internacionais para entrelaçar "conflitos pessoais com os temas socioculturais mais vastos, tornando-o numa narrativa poderosa que ressoa junto de audiências de todo o mundo".

VEJA O TRAILER.