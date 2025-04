Carlão editou esta sexta-feira, dia 11 de abril, o single "Oh Nha Nené" ("Oh minha Nené"). O lançamento, integrado num single duplo que inclui ainda o tema "Na Loucura", celebra as raízes cabo-verdianas do artista e presta uma homenagem à sua mãe, conhecida carinhosamente por "Nené", no dia do seu aniversário.

A canção é o primeiro avanço do próximo álbum de originais do cantor, com edição prevista ainda para este ano, sucedendo a "Entretenimento", lançado em 2018.

"'Oh Nha Nené' é um tema para a minha mãe. Nené é a alcunha dela desde miúda, em Cabo Verde, e ainda hoje alguns amigos e familiares a tratam assim", explica Carlão em comunicado. A canção tem letra do próprio artista e música em colaboração com Stereossauro.

"Fala da postura dela em relação à vida e aos filhos – concretamente a mim – no que toca ao amor que ela sempre me deu, e que esteve sempre em primeiro lugar em relação a qualquer outra coisa", acrescenta o músico em comunicado. "Esse amor entrou em mim, faz parte de mim. Hoje sinto isso em relação às minhas filhas – sempre lhes passei esse amor, sempre o verbalizei. Faz parte da minha vida, destaca.

A base musical de Stereossauro, marcada pela identidade cabo-verdiana, foi determinante para dar vida à letra. "Já tinha experimentado esta letra noutros temas, mas quando ouvi este beat percebi que era aqui que ela encaixava. Ganhou uma dimensão completamente diferente com esta base musical", conta Carlão.

O videoclipe, filmado na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, terra natal da mãe do artista, conta com realização, direção de fotografia e edição de RZR. "A minha mãe já não vai a Santo Antão desde os anos 90. Eu estive lá há 20 anos, mas não tinha registado nada. Agora, sendo pai, sabia que ia olhar para aquilo de forma diferente. Achei bonito ir especificamente aos lugares onde ela cresceu, captar essas imagens e oferecer-lhas como prenda. O vídeo é para ela", explica o artista.

Veja aqui o videoclipe.