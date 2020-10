A estrela da série "Uma Família Muito Moderna", Sofía Vergara, foi a atriz mais bem paga em 2020, superando as suas rivais no mundo do cinema, já que a pandemia reduziu as receitas de bilheteira de Hollywood, segundo o ranking anual da Revista Forbes publicado nesta sexta-feira (2).

Com 43 milhões de dólares nos últimos 12 meses, Sofía Vergara - que ficou segundo lugar no ano passado - ficou à frente no pódio ocupado por Angelina Jolie (35 milhões) e da israelita Gal Gadot (31 milhões).

Sofía Vergara ganha 500 mil dólares por cada episódio da série e agora está no júri de "America's Got Talent", o que lhe dá pelo menos "10 milhões por temporada", sem contar com seus vários contratos publicitários, segundo a revista.

A pandemia interrompeu a maioria das grandes produções de Hollywood desde a primavera, o que causou um forte impacto nos rendimentos dos artistas.

O encerramento das salas de cinema por causa da COVID-19 e a falta de novos filmes fizeram com que os atores da TV ganhassem destaque, explica a Forbes.

A atriz americana Viola Davis, por exemplo, aparece pela primeira vez no Top 10 (em 10º, com 15,5 milhões).

Além de Angelina Jolie e Emily Blunt (em 6º lugar com 22,5 milhões), todas as 10 melhores atrizes recebem a maior parte das suas receitas avaliadas provenientes da televisão ou de vídeos no geral, incluindo a lendária Meryl Streep (em 5º lugar com 24 milhões).

No total, as dez atrizes mais bem pagas do mundo em 2020 ganharam 254 milhões (junho de 2019 a junho de 2020), 20% menos do que no ano anterior.

Para efeito de comparação, os dez atores mais bem pagos durante o mesmo período ganharam mais do dobro, quase US$ 550 milhões.

O Top 10 feminino

1. Sofía Vergara (43 milhões)

2. Angelina Jolie (35,5 milhões)

3. Gal Gadot (31,5 milhões)

4. Melissa McCarthy (25 milhões)

5. Meryl Streep (24 milhões)

6. Emily Blunt (22,5 milhões)

7. Nicole Kidman (22 milhões)

8. Ellen Pompeo (19 milhões)

9. Elisabeth Moss (16 milhões)

10. Viola Davis (15,5 milhões)