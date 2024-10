"O Diabo Veste Prada" (2006) foi um grande momento nas carreiras de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

No entanto, ao contrário do que aconteceu com as colegas, o sucesso de bilheteira e na temporada de prémios, incluindo dois Óscares, pouco beneficiou o ator.

Não se traduziram em mais propostas os muitos elogios pela interpretação de Nigel, o diretor de arte da revista Runway, um papel que aceitou em cima da hora (72 horas depois, já estava a filmar).

“Após 'O Diabo Veste Prada', não consegui um emprego e não percebi isso muito bem, mas foi assim que aconteceu”, contou numa nova entrevista à revista Vanity Fair.

O ator, atualmente com 63 anos, reconhece que teve de ser pragmático: “Portanto, fui e fiz coisas que não queria necessariamente fazer, mas fiz.”

Tucci não diz quais foram os projetos que não lhe agradaram, mas acrescenta que a sua carreira “sempre passou por estas flutuações, e às vezes é só como é Hollywood".

O maior reconhecimento artístico acabaria por chegar em 2009, foi nomeado pela primeira e única vez para os Óscares, como ator cecundário em "Visto do Céu", de Peter Jackson.