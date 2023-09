Já sem "Dune - Parte II" no calendário das estreias, "As Marvels" e "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes" são os filmes mais aguardados na temporada do outono nas salas de cinema da América do Norte.

Os filmes estreiam apenas com apenas uma semana de diferença (10 e 17 de novembro nos EUA e Canadá) e lideram os resultados de mais de dois mil clientes que responderam à sondagem da Fandango, a empresa líder da venda de bilhetes online.

Com "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, como o único filme original, a lista inclui várias sequelas e muitos filmes de terror, ou não fosse esta a temporada da Noite das Bruxas.

Com as datas de estreia domésticas, fazem parte do Top 10 dos filmes mais aguardados o já estreado "The Equalizer 3"; a nova viagem cinematográfica de Hercule Poirot em "Mistério em Veneza" (15 de setembro); "Killers of the Flower Moon" (20 de outubro); o terceiro filme da saga "Viram-se Gregos Para Casar" (8 de setembro); "Os Mercenários 4" (22 de setembro); "O Exorcista: Crente" (6 de outubro); "Saw X" (29 de setembro); e "Five Nights at Freddy’s" (27 de outubro), baseado no videojogo com o mesmo nome.

Ainda segundo a sondagem, 96% tencionam ver pelo menos um filme de terror no "Halloween" e 78& veem entre um e seis por mês.

Note-se que a sondagem não tem muito de científico, já que a de verão colocava a animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" e "Missão Impossível: Ajuste de Contas - Parte Um" como os mais aguardados: o primeiro filme foi um dos grandes sucessos da temporada, mas o segundo acabou por ser prejudicado pelo “Barbenheimer”.

Antes do fenómeno que tomou conta da cultura popular desde 22 de julho, "Barbie" aparecia apenas em sétimo lugar e "Oppenheimer" logo a seguir.

Por outro lado, a sondagem não colocava "Indiana Jones e o Marcador do Destino" ou a animação da Pixar "Elemental" entre os dez mais aguardados, "antecipando" a desilusão que foram nas bilheteiras.