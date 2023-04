A Fandango revelou o seu "Estudo das tendências e perceções nas idas ao cinema" para a grande e lucrativa temporada para as salas que se aproxima: o verão (e que não começa com a data do calendário).

Para os mais de seis mil dos clientes que responderam ao estudo da empresa líder da venda de bilhetes online para os cinemas nos EUA, os filmes mais aguardados são a nova animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (1 de junho em Portugal), a sequela de "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), e "Missão Impossível: Ajuste de Contas - Parte Um" (13 de julho), o sétimo da saga.

Num bom sinal para o mercado, 86% dos inquiridos dizem que tencionam ver mais filmes no grande ecrã este ano, quando comparado com o ano passado. Destes, 81% tencionam assistir a três filmes ou mais.

Embora quase todos assinem pelo menos um serviço de streaming, estes espectadores disseram sentir que os filmes lançados nos cinemas tinham mais qualidade.

De todos os espectadores, dois terços também disseram que preferem ver os 'blockbusters' no grande ecrã e mais de metade tenciona ver filmes num formato "premium" este verão, como o Imax.

Fazem parte do Top 10 dos filmes mais aguardados pelos mais de seis mil clientes do serviço da Fandango "The Flash" (15 de junho), "Transformers: O Despertar das Feras" (9 de junho), "A Pequena Sereia" (25 de maio), "Velocidade Furiosa X" (18 de maio), "Barbie" (20 de julho), "Oppenheimer" (20 de julho, o novo trabalho do realizador Christopher Nolan), "Mansão Assombrada" (10 de agosto) e "Tartatugas Ninja: Caos Mutante" (10 de agosto).

No que pode ser um sinal preocupante para a Disney, não surgem "Indiana Jones e o Marcador do Destino" (30 de junho) ou a animação da Pixar "Elemental" (13 de julho).

"Com uma lista de filmes de verão de grande sucesso, os fãs estão ansiosos para ver as suas personagens e franquias favoritas regressarem ao grande ecrã, bem como novos filmes originais, no cenário incomparável de uma sala de cinema, com fãs entusiasmados, [...] e o melhor som e imagens disponíveis. O nosso estudo mostra que os fãs estão comprometidos com a experiência dos cinemas e esperamos trabalhar com os nossos parceiros de exibição neste verão para ajudar os consumidores a encontrar uma grande variedade de filmes nos seus cinemas locais favoritos", disse o vice-presidente da Fandango em comunicado, citado pela publicação Variety.