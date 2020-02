Num género que tem um historial feito de muitos fracassos e alguns sucessos, "Sonic - o Filme" conseguiu a melhor estreia de sempre nas bilheteiras dos EUA para a adaptação ao cinema de um videojogo.

A versão em imagem real do célebre franchise de videojogos da Sega “Sonic the Hedgehog”, que já vendeu mais de 800 milhões de cópias, e conta no elenco com James Marsden e Jim Carrey, como Doctor Eggman, arrecadou 57 milhões de dólares [52,55 milhões de euros] para os primeiros três dias de exibição.

O valor bate os 54,3 milhões da estreia no ano passado de "Detective Pikachu" e supera as expectativas: o estúdio Paramount projetava 40 e os analistas cerca de 45.

Esta segunda-feira é o feriado do Dia dos Presidentes e espera-se que "Sonic" chegue aos 68 ou mesmo 70 milhões. Na sexta-feira, essa expectativa era apenas de 55 milhões.