Steven Spielberg terminou a rodagem do seu próximo filme, uma nova versão do musical "West Side Story".

Para assinar o momento, partilhou fotos dos bastidores e uma mensagem de agradecimento à vasta equipa de centenas à frente e atrás das câmaras, bem como outros que ajudaram na rodagem fora dos estúdios, por vários locais de Nova Iorque e Nova Jérsia.

O musical da Broadway, inspirado pela peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare, já deu um filme de 1961 realizado por Robert Wise e Jerome Robbins que ganhou dez Óscares.

A história vai manter-se nos anos 1950 e acompanhar o jovem romance entre Tony e Maria, e as tensões entre os grupos rivais Jets e Sharks.

Alsel Elgort é Tony e lidera um elenco com atores praticamente desconhecidos do grande público. Na primeira fotografia, surge com Spielberg ao lado de David Alvarez (Bernardo, o líder e irmão de Maria), Ariana DeBose (Anita, namorada de Bernardo e a melhor amiga de Maria) e Rachel Zegler (Maria).

Na última imagem está o realizador com a lendária Rita Moreno, que foi Anita no filme de 1961 (e ganhou o Óscar de Atriz Secundária), que regressa com uma nova personagem.

"Wesr Site Story", o primeiro filme de Spielberg desde "Ready Player One: Jogador 1", chega aos cinemas a 18 de dezembro de 2020.