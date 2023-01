"Os Fabelmans", de Steven Spielberg, a cinebiografia musical "Elvis" e as sequelas de "Top Gun" e "Avatar" concorrem aos Globos de Ouro esta terça-feira ao fim da tarde em Los Angeles (madrugada em Portugal), com o tradicional evento de prémios a procurar reconstruir a sua reputação após uma série de escândalos.

Há dois anos que o evento, transmitido a nível nacional e que marcava tradicionalmente o início da temporada de prémios do cinema que culmina nos Óscares, não tem o seu brilho habitual, devido à pandemia e às revelações sobre a falta de diversidade e alegadas falhas éticas dos seus organizadores.

A estação NBC, que no ano passado suspendeu a transmissão da cerimónia ao saber que a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, pela sigla original) não tinha membros negros, volta transmitir a 80.ª edição após uma reforma na organização.

Spielberg, cuja obra profundamente pessoal "Os Fabelmans" desponta como favorita para vencer na categoria de Melhor Filme - Drama, está entre as presenças mais esperadas da noite. O comediante Jerrod Carmichael apresente a cerimónia, que terá Eddie Murphy premiado pelo conjunto da sua carreira de cinema.

Segundo especialistas, a passadeira vermelha dos Globos de Ouro será mais tranquila do que o normal.

Pete Hammond, colunista da publicação especializada Deadline, prevê uma atmosfera "diferente" daquelas da era de extravagância, "glitter" e festas opulentas banhadas em champanhe - habituais antes da COVID - e antes do boicote da indústria ao prémio.

"Vão silenciá-lo. Não há festas para ir depois da cerimónia. Os estúdios não estão a gastar muito dinheiro com isto", disse à France-Presse.

Aqueles que passarem pela passadeira vermelha serão abordadas por jornalistas com perguntas como "Sente-se confortável aqui?" ou "As mudanças foram satisfatórias para si?", imagina Hammond.

Spielberg, Cruise, Cameron

Os Globos de Ouro dividem as suas nomeações de cinema em dois géneros: Drama e Comédia ou musical.

Na categoria que premeia o melhor filme de drama, "Os Fabelmans" enfrenta as duas produções que mais arrecadaram nas bilheteiras no ano passado: "Avatar: O Caminho da Água", de James Cameron, e "Top Gun: Maverick", protagonizado por Tom Cruise.

"Tár", uma janela para o feroz mundo da música clássica, e "Elvis", a cinebiografia sobre o rei do rock n'roll, podem surpreender.

Cate Blanchett, que interpreta uma implacável diretora de orquestra em "Tár", e Austin Butler, que dá vida a Presley, lideram a disputa pelos prémios de representação nas categorias de drama.

Brendan Fraser, nomeado pela sua atuação em "A Baleia", anunciou que não comparecerá à cerimónia: em 2018, o ator acusou um ex-presidente da HFPA de apalpá-lo num evento em 2003.

A presença de Cruise também é tida como improvável: o ator devolveu, no ano passado, os seus três Globos de Ouro à HFPA em protesto pela sua falta de diversidade.

"Os Espíritos de Inisherin" é destaque, recebendo oito nomeações no total: é o favorito para vencer a categoria Melhor Filme - Comédia ou Musical. O seu protagonista, Colin Farrell, também se destaca como favorito para vencer Melhor Ator no género.

O filme, que retrata o fim abrupto de uma amizade numa remota ilha da Irlanda, compete com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", que também pode premiar Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan pelas suas atuações: Melhor Atriz, Atriz Secundária e Ator Secundário.

"Escândalo"

Nas edições anteriores, triunfar nos Globos de Ouro era um indicador importante para os filmes que procuram destacar-se nos Óscares, e também servia como valiosa ferramenta de divulgação.

De facto, os membros da Academia começarão a votar para as nomeações aos Óscares na quinta-feira, poucos dias após os Globos de Ouro.

Mas as controvérsias recentes mudaram o cenário.

Diante das polémicas, a HFPA renovou o seu quadro associativo, incluindo 103 novos membros, para torná-lo racialmente mais diverso.

De acordo com Hammond, há pessoas na indústria que estão ansiosas para colocar a cerimónia de volta aos trilhos porque é uma grande "engrenagem da temporada de prémios" que "está em Hollywood há 80 anos".

Mas as reclamações sobre a falta de diversidade, a alegada corrupção e a falta de profissionalismo "apagaram" o brilho dos Globos de Ouro quando se trata de influenciar o resultado dos Óscares, acrescentou o colunista.

"Quando todas as histórias [sobre os Globos de Ouro] falam sobre o escândalo, acho que isso torna-o menos confiável aos olhos dos votantes dos Óscares", afirmou.

"Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Avatar: O Caminho da Água"

"Elvis"

"Os Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

"Triângulo da Tristeza"

MELHOR REALIZAÇÃO

James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água")

Daniel Kwan e Daniel Scheinert ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Baz Luhrmann ("Elvis")

Martin McDonagh ("Os Espíritos de Inisherin")

Steven Spielberg ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Austin Butler ("Elvis")

Brendan Fraser ("A Baleia")

Hugh Jackman ("O Filho")

Bill Nighy ("Viver")

Jeremy Pope ("The Inspection")

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Cate Blanchett ("Tár")

Olivia Colman ("Império da Luz")

Viola Davis ("A Mulher Rei")

Ana de Armas ("Blonde")

Michelle Williams ("Os Fabelmans")

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Diego Calva ("Babylon")

Daniel Craig ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out")

Adam Driver ("Ruído Branco")

Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin")

Ralph Fiennes ("O Menu")

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Margot Robbie ("Babylon")

Anya Taylor-Joy ("O Menu")

Emma Thompson ("Boa Sorte, Leo Grande")

Lesley Manville ("Um Sonho em Paris")

Michelle Yeoh ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Brendan Gleeson ("Os Espíritos de Inisherin")

Ke Huy Quan ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin")

Brad Pitt ("Babylon")

Eddie Redmayne ("O Enfermeiro da Noite")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin")

Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo")

Dolly De Leon ("Triângulo da Tristeza")

Carey Mulligan ("Ela Disse")

MELHOR ARGUMENTO

"Tár"

"Os Fabelmans"

"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

"Os Espíritos de Inisherin"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"RRR" (Índia)

"A Oeste Nada de Novo" (Alemanha)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica")

"Decisão de Partir" (Coreia do Sul)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"O Gato das Botas: O Último Desejo"

"Inu-Oh"

"Marcel the Shell With Shoes On"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"Turning Red - Estranhamente Vermelho"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Babylon"

"Os Espíritos de Inisherin"

"Os Fabelmans"

"Pinóquio de Guillermo del Toro"

"A Voz das Mulheres"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Carolina”, de Taylor Swift, para "A Rapariga Selvagem"

“Ciao Papa”, de Guillermo del Toro & Roeban Katz, para "Pinóquio de Guillermo del Toro")

“Hold My Hand”, de Lady Gaga & Bloodpop, para "Top Gun: Maverick"

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna e Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Para Sempre")

“Naatu Naatu”, de Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, para "RRR"

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMA

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"Ozark"

"Severance"

MELHOR SÉRIE COMÉDIA

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Wednesday"

MELHOR TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

"Black Bird"

"Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Pam and Tommy"

"The Dropout"

"The White Lotus"

MELHOR ATOR EM SÉRIE DRAMA

Jeff Bridges ("The Old Man")

Kevin Costner ("Yellowstone")

Diego Luna ("Andor")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Adam Scott ("Severance")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DRAMA

Emma D’Arcy ("House of the Dragon")

Laura Linney ("Ozark")

Imelda Staunton ("The Crown")

Hilary Swank ("Alaska Daily")

Zendaya ("Euphoria")

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Donald Glover ("Atlanta")

Bill Hader ("Barry")

Steve Martin ("Only Murders in the Building")

Martin Short ("Only Murders in the Building")

Jeremy Allen White ("The Bear")

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA OU MUSICAL

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Kaley Cuoco ("The Flight Attendant")

Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

Jenna Ortega ("Wednesday")

Jean Smart ("Hacks")

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Taron Egerton ("Black Bird")

Colin Firth ("The Staircase")

Andrew Garfield ("Under the Banner of Heaven")

Evan Peters ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Sebastian Stan ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain ("George and Tammy")

Julia Garner ("Inventing Anna")

Lily James ("Pam and Tommy")

Julia Roberts ("Gaslit")

Amanda Seyfried, ("The Dropout")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

John Lithgow ("The Old Man"

Jonathan Pryce ("The Crown")

John Turturro ("Severance"

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Hannah Einbinder ("Hacks")

Julia Garner ("Ozark")

Janelle Jame ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Domhnall Gleeson ("The Patient")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Seth Rogen ("Pam & Tommy")

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE OU TELEFILME

Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Claire Danes ("Fleishman is in Trouble")

Daisy Edgar-Jones ("Under the Banner of Heaven")

Niecy Nash ("Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Aubrey Plaza ("The White Lotus")