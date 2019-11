Com estreia marcada para 19 de dezembro, "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" conclui a história da família que começou com o primeiro filme em 1977.

Uma das grandes dúvidas com o último filme da terceira trilogia é como encaixam as imagens com Carrie Fisher como General Leia que não entraram em "O Despertar da Força" (2015).

Em entrevista ao Yahoo Entertainment, o irmão tranquiliza os fãs, indicando que o realizador conseguiu aproveitar oito minutos das imagens para honrar o legado tanto de Carrie Fisher como o da sua personagem, encaixando-os no filme com 155 minutos de uma forma que faz sentido.

"A verdade é que J.J. Abrams era um grande amigo da Carrie, tinha um extraordinário sentido de amor por ela. Tinham oito minutos de imagens. Pegaram em cada fotograma e analisaram-no e depois fizeram uma engenharia de reversão e encaixaram na história da forma correta. Tem algo de mágico", explicou Todd Fisher.