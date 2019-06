Só conseguiram entrar na primeira fase de "Star Wars: Galaxy’s Edge", um mergulho no universo intergaláctico de George Lucas, que custou mil milhões de dólares, aqueles que fizeram reservas com meses de antecedência.

A visita à nova área do Disneyland Park, na Disneyland original da Califórnia, está limitada a quatro horas e exige reserva. Os Stormtroopers controlam o tempo.

"Galaxy's Edge é absolutamente maravilhoso e estamos emocionados por finalmente podermos partilhá-lo com o mundo", disse Bob Iger, CEO da The Walt Disney Company, durante uma cerimónia na quarta-feira, ao lado de Lucas, de Harrison Ford, Han Solo na saga, e de Mark Hamill, Luke Skywalker.

"Pela primeira vez, os fãs poderão mergulhar nas histórias icónicas que cativaram a imaginação do público por décadas e viver as suas próprias aventuras de Star Wars no lugar mais criativo, inovador e ambicioso que já construímos", acrescentou.

Nesta primeira de duas aberturas - a segunda acontece no Walt Disney World, na Flórida, a 29 de agosto -, os convidados são "transportados" ao remoto planeta Batuu, onde poderão viajar na nave mais famosa de toda a galáxia, a Millennium Falcon, assim como provar comidas e bebidas espaciais, como o leite azul, e mais terrenos na taverna de Oga ao preço de 13 dólares por meio litro. É a primeira vez na sua história que a Disneyland vende álcool.

"Estamos à espera de encontrar tudo o que é referente a 'Star Wars'. Os extraterrestres, as diferentes espécies, os Stormtroopers, tudo. Estamos à espera de ver tudo", disse à AFP Stephanie Kaniwa, que chegou cedo para aproveitar o novo parque.