A inauguração do "Star Wars: Galaxy’s Edge" juntou esta quarta-feira as grandes lendas vivas da saga "Star Wars" no parque Disneyland de Anaheim (Califórnia).

O criador da saga George Lucas e os atores Mark Hamill (Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo) e Billy Dee Williams (Lando Calrissian) juntaram-se a Bob Iger, CEO da Disney, e a vários fãs privilegiados para fazer as honras desta nova área dentro do parque temático, com a grande estrela em fundo: a réplica real da Millennium Falcon.

VEJA O VÍDEO.



"Star Wars: Galaxy’s Edge" é um novo e ambicioso projeto da Disney com várias atrações e ambientes inspiradas na saga espacial, incluindo a Oga's Cantina, que será o primeiro local dos parques a vender bebidas alcoólicas ao público.

Para além desta nova área "Star Wars" que agora abriu em Anaheim, será inaugurada outra a 29 de agosto no Walt Disney World Resort de Orlando (Flórida).