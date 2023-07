Foi a 27 de junho que se soube David Corenswet e Rachel Brosnahan foram escolhidos para serem Clark Kent/Super-Homem e Lois Lane em "Superman: Legacy", o filme escrito e realizado por James Gunn ("Guardiões da Galáxia") que chegará aos cinemas em julho de 2025.

Se Rachel Brosnahan é reconhecida graças à aclamada série "A Maravilhosa Sra. Maisel", os fãs da DC tiveram de mergulhar na Internet para encontrar mais informações sobre o ator cujos trabalhos de maior relevância são as antologias de Ryan Murphy "The Politician" e "Hollywood", a minissérie "We Own This City" e o muito elogiado filme de terror "Pearl" (inédito comercialmente nos cinemas portugueses).

Foi nessa investigação que se chegou a uma obscura notícia de novembro de 2019 que revela que o nova iorquino formado na prestigiada escola de Juilliard sonha em ser o Super-Homem.

A abertura da Entertainment Weekly não poderia ser mais premonitória: "David Corenswet sabe que vocês acham que ele se parece com o Henry Cavill".

Então com 26 anos, o ator admitia que tinha percebido isso há algum tempo e revelava muito mais: "Chegou à minha atenção antes de a internet me apanhar. Sem dúvida que a minha ambição inimaginável é interpretar o Super-Homem".

E acrescentava: "Adoraria ver alguém fazer um regresso otimista [às origens da personagem]. Adoro a versão sombria e corajosa do Henry Cavill, mas gostaria que o próximo fosse muito luminoso e otimista".

Também com argumento de James Gunn, "Superman: Legacy" foi descrito por Peter Safran, o outro diretor executivo da DC Studios, como a história do "Super-Homem a equilibrar a sua herança ''kryptoniana' com a sua educação humana. Ele é a personificação da Verdade, da Justiça e do American Way [os valores americanos]. Ele é bondade num mundo que pensa nesta como algo antiquado".

Deverá arrancar no início de 2024 a rodagem daquele que é descrito como o projeto inaugural de uma primeira fase do plano para um novo universo unificado de super-heróis DC no cinema, televisão, animação e jogos.