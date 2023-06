Após meses de rumores e análise das gravações submetidas pelos atores, e duas semanas após os testes com os finalistas, estão escolhidos os protagonistas de "Superman: Legacy", o filme escrito e realizado por James Gunn ("Guardiões da Galáxia") que chegará aos cinemas em 2025.

A comunicação social dos EUA avança que David Corenswet será Clark Kent/Super-Homem e Rachel Brosnahan a intrépida jornalista Lois Lane.

A poucos dias de fazer 30 anos (8 de julho), o norte-americano David Corenswet entrou nas antologias de Ryan Murphy "The Politician" e "Hollywood", e na minissérie "We Own This City", mas destacou-se principalmente pelo muito elogiado filme de terror "Pearl" (inédito comercialmente nos cinemas portugueses).

Também Rachel Brosnahan recebeu uma prenda de aniversário antecipada ao ser escolhida para ser Lois Lane: a festejar 33 anos a 12 de julho e considerada um dos grandes talentos da sua geração, a atriz é conhecida principalmente como a protagonista da série "A Maravilhosa Sra. Maisel", que chegou ao fim em maio após cinco temporadas, ganhando vários prémios.

Curiosamente, era a única entre o grupo que chegou à fase final do "casting" que mostrara interesse público no papel.

Rachel Brosnahan em "A Maravilhosa Sra. Maisel"

A lista dos atores finalistas já tinha vazado e sido publicada pelo Deadline a 8 de junho: Nicholas Hoult ("Mad Max: Estrada da Fúria", "The Great") e Tom Brittney ("Missão Greyhound", "Grantchester") eram os outros candidatos ao papel de Clark Kent e Super-Homem; Emma Mackey ("Sex Education", "Barbie") e Phoebe Dynevor ("Bridgerton") também concorriam para ser Lois Lane.

James Gunn, que também partilha a presidência executiva da DC Films com Peter Safran, fez os testes de câmara no fim de semana de 17 e 18 de junho nos estúdios da Warner em Burbank (Los Angeles) e na quarta-feira seguinte tinha preparada uma montagem das imagens para apresentar a um comité que iria tomar as decisões, que incluía David Zaslav, o presidente executivo da Warner Bros. Discovery.

Com acesso a fontes privilegiadas nos bastidores de "Superman: Legacy", no interior dos estúdios Warner Bros e DC Films, a revista The Hollywood Reporter (THR) revelou esta semana que os atores foram filmados no sábado em várias cenas em pares predeterminados, eles com caracterização e o guarda-roupa de Clark Kent: Nicholas Hoult e Rachel Brosnahan; Tom Brittney e Phoebe Dynevor; e David Corenswet e Emma Mackey.

No domingo, os três atores fizeram outra série de testes, mas com o guarda-roupa do Super-Homem. Apenas Emma Mackey foi chamada nesse dia para contracenar com eles, o que a THR descrevia como um pormenor "interessante" antes de acrescentar que "as fontes alertam que só porque Mackey seguiu para o segundo dia não significa que seja a favorita para ser Lane, embora possa ser difícil não tirar essa conclusão".

Para o britânico Nicholas Hoult, "Superman: Legacy" é a quarta vez em poucos anos que vê frustrado o protagonismo numa grande produção de Hollywood: foi finalista para o papel de Batman no filme de Matt Reeves, que foi para Robert Pattinson; juntamente com Glen Powell, perdeu o papel do filho de Goose em "Top Gun: Maverick" para Miles Teller; e, convidado por Tom Cruise, teve de desistir do papel do principal vilão no novo "Missão: Impossível" por incompatibilidade de agenda quando a rodagem do filme foi adiada em fevereiro 2020 por causa da pandemia.

Tomadas as decisões sobre as duas personagens principais, James Gunn irá avançar rapidamente para outra fase: a escolha para ser o vilão Lex Luthor.

Aqui, a THR avançava que os irmãos Alexander e Bill Skarsgard fazem parte dos finalistas e não se sabe se Nicholas Hoult estará disponível para voltar a concorrer: ele era o desejado pelo estúdio antes de decidir testar para ser o super-herói.

A seguir, há que tomar decisões sobre os atores para o grupo de super-heróis chamado Authority, que faz parte do enredo do novo filme.

A rodagem de "Superman: Legacy" deverá arrancar no início de 2024 para uma estreia nos cinemas anunciada para 11 de julho de 2025: será o primeiro projeto de uma primeira fase do plano para um novo universo unificado de super-heróis no cinema, televisão, animação e jogos apresentado no final de janeiro por James Gunn e Peter Safran.