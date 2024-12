Foi hoje lançado o trailer de "Superman", uma das estreias para os cinemas mais aguardadas de 2025.

Deixando para trás uma década de títulos com Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Dwayne Johnson ou Zachary Levi, o filme é o primeiro de um 'reset' do universo cinematográfico da DC, anunciado em janeiro de 2023 por James Gunn e Peter Safran, presidentes da DC Studios.

É precisamente James Gunn, o responsável pela saga "Guardiões da Galáxia" na Marvel, que escreve e dirige o regresso do super-herói ao grande ecrã: a história centra-se na jornada do Super-Homem para conciliar a herança 'kryptoniana' com a vida humana como Clark Kent em Smallville, no Kansas.

O papel principal é de David Corenswet ("The Politician", "Pearl", "Tornados), enquanto Rachel Brosnahan ("A Maravilhosa Sra. Maisel") é Lois Lane, a intrépida jornalista do Daily Planet, e Nicholas Hoult (saga "X-Men", "Mad Max: Estrada da Fúria") o vilão Lex Luthor.

Além de Super-Homem, Lois Lane e Lex Luthor, neste primeiro trailer surgem já outras personagens icónicas do universo DC que fazem aqui a sua estreia no cinema de imagem real: o Lanterna Verde Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, Mister Terrific, encarnado por Edi Gathegi, Hawkgirl, a que dá vida Isabela Merced, e o cão Krypto, que veio com o protagonista do planeta Krypton.

Com a modelo portuguesa Sara Sampaio como Eve Teschmacher, a assistente e cúmplice de Lex, o elenco junta ainda María Gabriela de Faría, Skyler Gisondo, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabel Merced e Nathan Fillion, entre outros.

A música que se ouve no trailer é uma versão de guitarra elétrica da icónica banda sonora que John Wiliams compôs para o filme de 1978 protagonizado por Christopher Reeve, numa homenagem assumida por James Gunn e pelo autor da partitura da nova versão, John Murphy".

"Superman" começa a voar nos cinemas portugueses a 10 de julho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO: