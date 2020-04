É um dos rostos mais familiares do jornalismo de cinema nas últimas décadas em Portugal, tendo entrevistado incontáveis estrelas internacionais, para a imprensa escrita e televisão.

Muito ativo em várias áreas, Rui Pedro Tendinha é o autor do programa televisivo Cinetendinha, criador do Cinetendinha.pt, onde também tem publicado sugestões suas e de convidados de filmes para ver na quarentena, membro da FIPRESCI – Federação Internacional de Críticos de Cinema, comissário do Ymotion- Festival de Cinema Jovem de Famalicão, e realizador de documentários, como “Brecht – Livre Acesso”, um olhar sobre a peça "O Senhor Puntila e o seu Criado Matti", levada a palco no Teatro Aberto, com imagem de Abel Rosa, e som e montagem de João Luz, que pode ser visto aqui, e “Os Talentos de Diamantino”, em redor do fenómeno do filme de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, que pode ser visto aqui.

Nas desafio das 10 escolhas para ver em casa, apostou essencialmente no cinema recente e inédito que pode agora ver no sofá lá de casa.

As escolhas de Rui Pedro Tendinha

“Quarto 212”

Rui Pedro Tendinha: “Trunfo grande, a Filmin conseguir estrear o novo Honoré, o filme que deu a Chiara Mastroianni o prémio de melhor atriz em Cannes no Un Certain Regard. Uma obra de dor de corno pintada com tonalidades cinéfilas e que se torna num imenso festim cinéfilo."

Onde: Disponível na Filmin a partir de dia 24 em colaboração com a Leopardo Filmes, que tinha previsto estreá-lo nos cinemas a 19 de março, altura em que já estavam fechados por causa da COVID-19. Nesta comédia de Christophe Honoré, Chiara Mastroianni é Maria, que após 20 anos de casamento, decide ir embora e muda-se para o quarto 212 do hotel em frente à sua casa, de onde consegue escrutinar o seu apartamento, o seu marido, o seu casamento, e questiona-se se terá tomado a decisão certa. No elenco estão ainda Benjamin Biolay, Camille Cottin, Carole Bouquet e um jovem em clara ascensão no cinema francês, Vincent Lacoste.