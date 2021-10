Com Idris Elba à frente de um elenco impressionante de atores negros e com o rapper Jay-Z como produtor, o western "The Harder They Fall" abriu em grande estilo o Festival de Cinema de Londres na noite esta quarta-feira (6).

O filme, estreia do londrino Jeymes Samuel na realização, conta exclusivamente com atores negros, que interpretam personagens históricos e reais do Velho Oeste numa história fictícia.

Samuel, que também é coprodutor e co-argumentista do filme, não deixou outra opção a Idris Elba - um velho amigo - do que interpretar Rufus Buck, um fugitivo muito violento e temido na época.

"Crescemos juntos fazendo coisas patetas e agora estamos a fazer um 'western'", brincou o ator britânico, de 49 anos, durante a conferência de imprensa prévia à projeção.

The Harder They Fall

O realizador, de 42 anos, que também é escritor, compositor, intérprete e produtor musical, já tinha trabalhado com Jay-Z na banda sonora do filme "O Grande Gatsby" e esta quarta-feira comemorou poder voltar a fazê-lo.

"O que é muito interessante é que muito cinéfilo", disse Samuel sobre o famoso rapper.

"Quando as pessoas pensam no nome de Jay-Z, pensam automaticamente em música", mas ele tem um grande conhecimento sobre os westerns e "o cinema em geral", destacou.

Nova visão sobre o "western"

Idris Elba com a sua esposa Sabrina Dhowre (direita) e a filha Isan Elba (esquerda)

Samuel presume ter reunido em "The Harder They Fall" um "casting dos sonhos", com a atriz e realizadora Regina King no papel da companheira de Buck: a "traidora" Trudy Smith, e Jonathan Majors no de Nat Love, o seu rival fugitivo.

LaKeith Stanfield, Zazie Beetz e Edi Gathegi também aparecem nesta ficção, ambientada no Texas.

O realizador, que cresceu a assistir a "westerns" na televisão britânica, disse que "o género sempre me pareceu sedutor", mas quis "fazer algo a mais", tornando-o mais inclusivo.

"O universo no qual ocorriam estas histórias era muito estreito, as mulheres sempre apareciam submissas", explicou Samuel, lembrando que nestes 'westerns' "se fosse uma pessoa de cor, parecia menos humano".

Além das três sessões no Festival de Londres e noutras salas americanas, "The Harder They Fall" será lançado em 3 de novembro na Netflix.

Segundo o coprodutor James Lassiter, que precisou convencer o realizador a fazer esta aposta, a plataforma de streaming é "o lugar certo" para exibir o filme, já que "o objetivo, se queremos explicar uma história como esta, com esta seleção de atores, é que o maior número de pessoas tenha acesso a ela".

"Quando um filme sai nos cinemas, há preconceitos integrados, como o de que ninguém vai vê-lo com um casting só de negros", argumenta Lassiter.

"É evidente que há um racismo sistémico na nossa sociedade, que levará tempo a desaparecer totalmente", admitiu Idris Elba, destacando que "a pandemia mostrou que todos somos humanos e que essa coisa de raça é bastante estúpida".

A 65ª edição da mostra será encerrada com a exibição de "A Tragédia de Macbeth", de Joel Cohen, com os oscarizados Denzel Washington e Frances McDormand.