O cineasta Alexander Payne entrou na caça ao Óscar com o seu novo filme "The Holdovers", uma comédia dramática ambientada nos anos 1970 sobre um professor rabugento de um liceu e um estudante problemático que foi exibido na segunda-feira no Festival de Toronto.

Este é o sexto filme de Payne e o primeiro em seis anos, reunindo-o com a sua estrela de “Sideways” (2002), Paul Giamatti, que interpreta o intratável Paul Hunham, que resmunga durante as suas aulas sobre civilizações antigas e não tem escrúpulos em chumbar alunos que acham que o seu dinheiro deveria ser capaz de comprar boas notas.

Hunham é forçado a permanecer na escola da Nova Inglaterra durante as férias de Natal para supervisionar alguns alunos que não podem ir para casa. Eventualmente, ele fica com apenas um ‘resquício’: Angus (o estreante Dominic Sessa), que está a lidar com problemas familiares.

A dupla - juntamente com Mary, a gerente de um café (Da'Vine Joy Randolph), cujo filho foi morto no Vietname - constrói a sua própria família improvável durante as férias escolares.

Alexander Payne em Toronto a 11 de setembro

Payne lamentou que as suas estrelas e o argumentista David Hemingson não pudessem estar na sessão em Toronto, que se seguiu à estreia mundial do filme no festival de Telluride, há 10 dias, por causa da dupla greve que decorre em Hollywood.

"Ao contrário dos músicos e dos atores de teatro, no cinema não conseguimos ter esta comunicação imediata entre nós e o público. O único lugar onde podemos chegar perto disso é com o público fresco de um festival e, infelizmente, eles estão a ser privados disso", disse Payne ao público no cinema Princesa de Gales, na cidade canadiana.

Payne reservou elogios especiais a Sessa, que foi recrutado na Deerfield Academy, um dos internatos em Massachusetts onde o filme foi rodado.

Embora Sessa fosse a estrela do grupo de representação, “nunca esteve à frente de uma câmara”, disse Payne aos espectadores na sessão de perguntas e respostas após a sessão.

“Enfrentar de frente Paul Giamatti no seu primeiro filme é realmente algo que vale a pena ver", salientou.

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) é uma parte fundamental da programação da temporada de outono, juntamente com Veneza e Telluride. Os filmes que esperam ganhar impulso na jornada até aos Óscares normalmente estreiam num ou vários dos principais eventos do setor.

O prémio do público do TIFF tornou-se um indicador cada vez mais preciso das estatuetas douradas, prevendo os eventuais vencedores de Melhor Filme, como "Nomadland" e "Green Book".

Mas o festival de Toronto, o maior da América do Norte, está a decorrer tendo como pano de fundo as greves em simultâneo de atores e argumentistas de Hollywood, o que significa que muitos deles não podem promover o seu trabalho se este for produzido sob os auspícios de um grande estúdio.

As duas classes profissionais estão em greve por causa dos salários, da ameaça representada pela Inteligência Artificial e outras condições de trabalho.

O site de previsões de prémios Gold Derby coloca "The Holdovers" entre os principais candidatos a Melhor Filme, Realização e Argumento Original, bem como Melhor Ator para Giamatti e Atriz Secundária para Randolph.

Payne, de 62 anos, foi sete vezes nomeado para os Óscares e ganhou duas vezes, sempre na categoria de argumento Adaptado, por "Sideways" (2002) e "Os Descendentes" (2011).

"The Holdovers" estreia nos cinemas dos EUA em novembro.

O TIFF decorre até 17 de setembro.