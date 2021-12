A Disney retirou o 'thriller' erótico "Deep Water" do calendário de estreias no cinema esta quinta-feira, a menos de cinco semanas da data que estava anunciada.

A estreia do filme com Been Affleck e Ana de Armas estava marcada para 14 de janeiro de 2022, após terem caído as datas de 13 de novembro de 2020 e 13 de agosto de 2021.

O estúdio não deu à comunicação social uma razão para o cancelamento e não se sabe se tenciona agendar uma nova data para aquele que é o primeiro filme em quase duas décadas de Adrian Lyne, o famoso realizador de "Nove Semanas e Meia" e "Atracção Fatal".

Significativamente sobre o 'silêncio' à volta da produção, que a Disney 'herdou' quando comprou o estúdio 20th Century Fox, é que não existem imagens oficiais, mas apenas as dos paparazzi ou partilhadas pelos atores: a produção teve grande cobertura mediática no final de 2019 porque Affleck e de Armas eram namorados durante a rodagem, que decorreu em Nova Orleães, mas a relação já terminou.

Baseado num romance de Patricia Highsmith de 1957 e descrito como uma sátira da vida suburbana nos EUA, a história coloca os dois atores como um casal infeliz cujo acordo em que ela pode ter os amantes que quiser desde que não abandone a família sofre uma reviravolta sinistra quando vários começam a aparecer mortos.