Bob Dylan deu um mediático 'empurrão' à campanha de divulgação de “A Complete Unknown", o filme com Timothée Chalamet descrito como um 'biopic' pouco convencional sobre o início do seu percurso artístico na década de 1960.

A estreia nos cinemas norte-americanos no dia de Natal (30 de janeiro em Portugal, mantendo o título original) é aguardada cada vez com maior expectativa: a apresentação aos críticos já levou à eleição como um dos dez melhores filmes do ano pela organização National Board of Review e pela revista Time, e o realizador James Mangold é o mesmo de outro elogiado 'biopic' musical, "Walk the Line" (2005), sobre Johnny Cash, com Joaquin Phoenix e que valeu o Óscar a Reese Witherspoon.

Pelas suas próprias palavras na rede social, percebe-se que Dylan não viu “A Complete Unknown", mas os elogios ao protagonista são um grande endosso.

"Existe um filme sobre mim a estrear em breve chamado ‘A Complete Unknown‘ [Um Completo Desconhecido, em tradução literal] (que título !). Timothée Chalamet entra como o protagonista. O Timmy é um ator brilhante, portanto tenho a certeza que será completamente credível a fazer de mim. Ou de mim em mais novo. Ou outro eu.", escreveu nas redes sociais.

E acrescentou: "O filme foi baseado no 'Dylan Goes Electric', do Elijah Wald – um livro lançado em 2015. É uma releitura fantasiosa dos acontecimentos do início dos anos 60 que levaram ao fiasco em Newport. Depois de verem o filme, leiam o livro".

O ator partilhou e respondeu: "De rastos. Estou muito grato. Obrigado Bob".

“A Complete Unknown" ainda junta no elenco Elle Fanning, Monica Barbaro e Edward Norton.

VEJA O TRAILER.