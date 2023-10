Vários atores de "Top Gun: Maverick" partilharam histórias da generosidade de Tom Cruise, como a de juntar várias verzes o grupo no final de um dia de rodagem para extensas conversas onde partilhava experiências e conselhos para gerir uma carreira em Hollywood.

O mesmo aconteceu a Timothée Chalamet, que revelou ter recebido uma mensagem "maravilhosamente inspiradora" do veterano ator após o fim da rodagem do primeiro "Dune - Duna" com conselhos e até uma lista com os contactos de especialistas que o poderiam ajudar a treinar e adquirir novas qualificações.

Cruise, claro, é reconhecido por fazer as cenas de ação nos seus filmes, e explicou a Timothée Chalamet que dependia dele progredir ainda mais na carreira.

"Depois de conhecer Tom Cruise, logo após terminar o primeiro 'Dune', ele enviou-me um e-mail maravilhosamente inspirador", contou a estrela de 27 anos numa nova entrevista para a edição de novembro da revista britânica GQ feita antes do início da greve dos atores de Hollywood.

A mensagem incluía uma lista organizada de contactos com todos os especialistas a que poderia recorrer, nomeadamente um treinador de motas e outro de helicópteros.

"Basicamente, ele disse que, na antiga Hollywood, existia treino de dança e de luta, e ninguém hoje em dia te vai exigir esse padrão. Portanto, a escolha é tua. O e-mail era realmente um grito de guerra", explicou.

Timothée Chalamet contou ainda que fui ver "Top Gun: Maverick" oito vezes no cinema no ano passado e chegou a alugar uma sala em Budapeste (Hungria) para uma sessão que juntou todos os atores e equipa durante a rodagem de "Dune - Parte II".

"'Top Gun' foi extremamente inspirador para mim no verão passado, quando estávamos a fazer 'Dune'. Alguns membros da equipa gozaram um pouco por irem, mas achei que foi um dos melhores filmes que já vi”, concluiu.