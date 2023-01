James Cameron está arrependido do seu momento "sou o rei do mundo" na noite dos Óscares a 23 de março de 1998, um dos mais célebres na história das estatuetas douradas.

Quando subiu ao palco para receber a estatueta de Melhor Realização, a décima e o penúltima da noite para o seu épico "Titanic", Cameron lembrou-se no final do discurso de reproduzir o célebre diálogo de Jack Dawson no filme: "Não existe maneira de exprimir-vos o que estou a sentir neste momento. O meu coração está quase a explodir, exceto para dizer 'Sou o rei do mundo'".

Só que Cameron não é Leonardo DiCaprio e não conseguiu "vender" a frase que ele próprio tinha escrito para o seu filme.

"O que aprendi é que não se cita o seu próprio filme se se ganha, porque é embaraçoso", recordou 25 anos mais tarde numa entrevista gravada para o programa "Who’s Talking to Chris Wallace?".

"Parte do princípio que não se ganhou por uma margem reduzida, mas sim que cada pessoa sentada na audiência naquela naquela noite no Kodak Theatre viu e adorou 'Titanic'. E nunca saberemos por quanto é que ganhámos, mas pode não ter sido de todo por uma larga margem", acrescentou.

Além de ter sido o filme que arrecadou mais dinheiro nas bilheteiras na história do cinema até aquela altura, "Titanic" ganhou 11 Óscares, mas Cameron admite que foi "criticado" nos últimos 25 anos pelo que disse naquela noite.

"Tem de se ter cuidado com o que se diz no teu discurso ao aceitar um prémio. Eu e a Sally Field temos um pequeno grupo juntos de autoajuda sobre isto", esclareceu.

O realizador dos filmes "Avatar" está a referir-se com humor a outro célebre momento "embaraço" dos Óscares, o da cerimónia de 1985, quando Sally Field aceitou a estatueta de Melhor Atriz pelo filme "Um Lugar no Coração".

Um segundo prémio apenas cinco anos depois de ganhar o primeiro por "Norma Rae", a atriz disse à audiência: "Não posso negar o facto de que vocês gostam de mim. Neste momento, vocês gostam de mim".

Esse discurso, frequentemente citado incorretamente como "Vocês gostam de mim! Vocês realmente gostam de mim", tem sido criticado, ridicularizado e parodiado ao longo destes anos todos.